Bere acqua aiuta a mangiar meno e perdere peso

MF

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "Quando avvertiamo lo stimolo della fame, mangiare non è sempre la risposta giusta, una lieve disidratazione è spesso scambiata dal cervello per fame ed è possibile diminuire l'appetito semplicemente bevendo acqua": a spiegarlo è la dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino. "Questa - aggiunge - promuove la sazietà con un effetto meccanico di dilatazione delle pareti dello stomaco inviando al cervello segnali di "pienezza" Secondo una ricerca del 2016, e persone che bevono due bicchieri d'acqua immediatamente prima di un pasto mangiano il 22% in meno rispetto a coloro che non lo fanno. Ma non è solo ad arrivare pronti alla prova costume che una corretta idratazione è d'aiuto ma anche ad evitare i danni del sole. "L'aspetto della pelle sulle labbra, sul viso e sugli arti - sottolinea Bernardi - è un riflesso diretto dello stato di umidità del corpo. L'assunzione di acqua è risultata essere uno dei fattori protettivi dell'invecchiamento della pelle e della visibilità delle rughe in uno studio che ha coinvolto più di 450 soggetti e che ha messo in relazione il danno all'epitelio dovuto ai raggi solari o foto invecchiamento". (ANSA).