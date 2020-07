Bergamo chiama i turisti, al via campagna di promozione

MF

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Bergamo chiama i turisti e lo fa con una campagna di promozione che include affissioni a Firenze, Genova, Siena, Milano, contenuti digitali e spot sulle reti Mediaset a partire da metà settembre. La città vuole essere un simbolo della ripartenza dopo l'epidemia di coronavirus che l'ha colpita duramente e però l'ha anche fatta conoscere al mondo, e di questa notorietà vuole approfittare. Già qualche timido segnale già c'è. Nel mese di maggio, secondo stime di VisitBergamo e dell'Osservatorio sul turismo della Provincia di Bergamo in collaborazione con l'agenzia inTwig, si è registrato un aumento del 20% di presenze turistiche rispetto ad aprile, quando ancora vigeva il lockdown. "Non sono numeri quantitativamente significativi, ma rappresentano un importante segnale di ripresa" ha commentato il sindaco Giorgio Gori, che in mattinata ha presentato la nuova campagna. Negli ultimi 6 anni Bergamo aveva registrato +60% di presenze turistiche, con quasi 2,5 milioni di presenze nel solo 2019: ma lo stop brusco nel 2020 si stima che porterà perdite per 65 milioni di euro. (ANSA).