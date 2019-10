Berlusconi: Non si abbatta stadio S.Siro

FAN

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Silvio Berlusconi considera "bei progetti" quelli legati al nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero costruire, ma vuole evitare "l'abbattimento" di San Siro. "Sono bei progetti - spiega l'ex presidente del Milan, al termine di Monza-AlbinoLeffe -, avanza la tecnologia e la modernità, sarà sicuramente bello. Noi siamo legati a San Siro, perché abbiamo vinto tutto lì, perché le partite si vedono benissimo e quindi spero si trovi una soluzione che non preveda l'abbattimento. Altrimenti propongo di darlo al Monza". Berlusconi "non esprime alcun giudizio" sulla scelta di Pioli come nuovo allenatore, non commenta l'operato di Giampaolo ("non lo conosco di persona") e scherza sul modo per rilanciare il Milan: "Come può il Milan tornare a essere il Milan? È semplice, ma difficile da realizzare: ridarlo a Silvio Berlusconi".