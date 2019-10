Bimbo precipitato: forse usò sedia

Y3N-MF

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Potrebbe essere salito su una sedia per scavalcare la ringhiera il bambino di 5 anni che è stato operato e si trova ancora in gravi condizioni dopo che ieri è precipitato nella tromba delle scale, dal secondo piano fino al piano interrato, alla scuola 'Pirelli' di Milano. E' la nuova ipotesi sulla dinamica dell'incidente, e a cui stanno lavorando inquirenti e investigatori, dopo il sopralluogo nell'istituto effettuato questa mattina dai carabinieri nell'istituto. I nuovi atti saranno inviati al pm di Milano Francesco Ciardi che coordina l'inchiesta e che potrebbe procedere già in giornata alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Resta l'omessa sorveglianza, da parte dei docenti o del personale che lavora nella scuola, l'ipotesi principale a cui sta lavorando la Procura, che sta vagliando in queste ore il regolamento dell'istituto sulla vigilanza degli alunni. Dai primi rilievi della polizia scientifica, infatti, non sono emerse violazioni alle norme di sicurezza da parte della scuola.