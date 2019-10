Bolaffi, a Milano orologi all'incanto

COM-GTT

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Un Rolex Daytona in oro e un raro Patek Philippe 'Tasti Tondi' in oro rosa sono i top lot della vendita all'incanto di orologi che Aste Bolaffi propone ai collezionisti. L'appuntamento presso l'Hotel Mandarin Oriental di Milano è per lunedì 21 ottobre. In catalogo 150 pezzi dei marchio più blasonati, tra cui anche Omega, Longines, Eberhard e Universal Genève. All'asta uno dei due soli esemplari conosciuti dell'Eberhard Modello Magini, cronografo rattrappante che deve la sua nascita ad una missione segreta della Seconda Guerra Mondiale. Bello anche l'Omega Speedmaster in oro edizione limitata del 1969, celebrativa dell'allunaggio dell'Apollo XI, e il Rolex GMT con ghiera in bachelite, la genesi di questo celebre modello. Tra i lotti numerosi altri pezzi da veri appassionati, tutti in condizioni davvero eccezionali, spiccano un Longines con calibro 30CH e raro quadrante medicale, un Universal Genève Tricompax con cassa oversize in acciaio e uno Zenith Cairelli, cronografo di derivazione militare.