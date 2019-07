Bonisoli: su Museo Resistenza ok risorse

Y59-MF

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "Se il Comune di Milano volesse rivedere le sue decisioni" sulla collocazione del museo della Resistenza, "e volesse fare qualcosa di diverso, probabilmente in un altro edificio, il ministero è disposto ad aumentare la disposizione finanziaria". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, parlando del museo della Resistenza di Milano, di cui l'Anpi non è soddisfatta a causa degli spazi ridotti per ospitarlo alla Casa della Memoria. "L'importante è che Milano abbia finalmente un museo all'altezza della sua medaglia d'oro alla Resistenza - ha concluso Bonisoli -, 400 metri quadrati onestamente mi sembrano un po' pochini".