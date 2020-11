Boss Doms a #MartiniLiveBar, djset in streaming da Milano

Y59-GTT

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Un djset in diretta streaming dall'iconica Terrazza Martini di Milano che avrà come protagonista Boss Doms, chitarrista, produttore e dj che ha da poco pubblicato il suo primo singolo da solista 'I want more'. Torna domani,12 novembre, con un nuovo appuntamento tutto digitale #MartiniLiveBar, il format che porta sul palcoscenico, all'ora dell'aperitivo, i giovani protagonisti della musica e della scena culturale italiana. Un modo per non fermarsi e per dare un segnale di sostegno al mondo dello spettacolo, colpito in modo pesante dalle conseguenze della pandemia. E' un banco da bar itinerante, firmato Martini, a raccogliere attorno a sé, davanti a un aperitivo Fiero&tonic, alcuni dei più interessanti nomi della musica italiana. Da casa tutti coloro che lo desiderano potranno connettersi all'evento grazie ai social network. Dopo la tappa di Torino con i Coma _ Cose, tocca a Boss Doms: conosciuto dal grande pubblico per essere salito sul palco di Sanremo insieme ad Achille Lauro, Edoardo Manozzi, classe '88, chitarrista, produttore e dj, ha deciso di seguire la propria strada, pubblicando da poco il suo primo singolo da solista. "In questa fase ognuno di noi cerca di vivere e fruire la musica in modi alternativi ed è per questo che ringrazio Martini. - racconta l'artista - Mi dà l'opportunità di esibirmi in un luogo così suggestivo e iconico come la Terrazza. Sono felice di collaborare con un brand storico che è da sempre sinonimo di eleganza e sofisticatezza". "Con il nostro #MartiniLiveBar, vogliamo dare un messaggio di speranza e sostenere un settore come quello delle spettacolo e della musica italiana che, pur nelle difficoltà, non ha mai smesso di essere interprete dei sentimenti personali e collettivi, traducendoli in ritmo e parole", spiega Fabio Pane, Martini marketing manager Italy. Per poter seguire virtualmente il #MartiniLiveBar, Boss Doms sarà in diretta Instagram su @martiniit e @bossdoms, in livestreaming su Facebook @MartiniItaly dalle 19.00 di domani, 12 novembre. (ANSA).