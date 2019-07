Brasiliana Anitta al Latin Festival

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Domenica 4 agosto, nell'unica tappa italiana Anitta, ritenuta la più famosa cantante brasiliana del momento, approda in concerto al Milano Latin Festival. All' artista - sottolineano gli organizzatori - è stata dedicata una docu-serie su Netflix, ha quasi 40 milioni di follower su Instagram e oltre 12 milioni su YouTube. Ha appena lanciato il singolo 'Muito Calor' con Ozuna, 'Faz Gostoso' con Madonna e il suo ultimo album 'Kisses'. Il tour 'Anitta Europe Summer 2019' è cominciato il 27 giugno in Belgio per proseguire in Svizzera e Spagna. Dopo il concerto ad Assago al confine del capoluogo lombardo prosegue in Inghilterra e in Portogallo per poi concludersi, con molte date, in Brasile. In Italia "dopo una settimana esatta dal lancio del singolo 'Muito Calor' le visualizzazioni su YouTube sfiorano i 29 milioni; il brano anglo-portoghese con Madonna con oltre 6 milioni di visualizzazioni ha superato tutte le altre tracce dell'album".