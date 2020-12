Brembo: con vittorie 2020, titoli mondiali vinti sono 500

COM-GTT

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Con 42 titoli mondiali vinti nel 2020, il gruppo Brembo, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di impianti frenanti, raggiunge il traguardo dei 500 successi ottenuti nelle diverse competizioni a due e a quattro ruote in oltre 45 anni di presenza nel Motorsport. Titoli che comprendono anche i traguardi ottenuti con Marchesini e AP Racing, marchi che fanno parte del gruppo dal 2000. Anche in questa stagione, l'azienda ha lavorato in stretta collaborazione con le principali case automobilistiche e motociclistiche mondiali, investendo il massimo impegno nella ricerca e sviluppo di processi e prodotti innovativi sempre più performanti e tecnologicamente avanzati e che offrono altissime prestazioni, garantendo massima affidabilità e sicurezza. In Formula, 442 Gp vinti dal debutto nel 1975, tutti i 17 GP disputati nella stagione attuale sono stati vinti da vetture fornite di componenti Brembo. Continua il dominio assoluto anche in MotoGP, a cui si aggiungono nuovi successi in Moto2 e in Moto3 Brembo vanta il successo in 32 campionati del mondo piloti e 33 campionati del mondo costruttori vinti con i principali team di MotoGP. Dominio incontrastato per Brembo anche nel campionato World Superbike, mentre nel campionato Fia Formula E l'azienda è fornitore esclusivo di tutte le 24 monoposto full electric della nuova generazione - Gen2. Nel campionato FIM MotoE World Cup, dopo l'esordio del 2019 Brembo ha nuovamente equipaggiato con l'intero impianto frenante le 18 Ego Corsa di Energica Motor Company. (ANSA).