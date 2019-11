Brescia: Grosso,Balotelli escluso? parlo prima a interessati

CLN

(ANSA) - BRESCIANO, 23 NOV - "Le mie scelte tecniche per la trasferta di Roma le comunicherò prima ai diretti interessati". Fabio Grosso non scioglie il dubbio sulla convocazione o meno di Mario Balotelli, che in settimana e' stato protagonista di un momento di tensione con l'allenatore: "Non voglio minimizzare quello che è successo né gonfiare quello che è successo. (ANSA).