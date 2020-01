Bressani e la sua Giokonda a Pavia

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Fra le tante opere sulla Gioconda che stanno decretando il successo della mostra 'Looking for Monnalisa. Misteri e ironie intorno alla più celebre icona pop' a Pavia fino al 29 marzo - fra Broletto, chiesa di Santa Maria Gualtieri, Castello Visconteo e piazza del Municipio - Stefano Bressani, pavese doc, 47 anni, considerato un 'sarto' dell'arte', coglie la sfida di vestire in modo come sempre originale la Gioconda nel 500enario della morte di Leonardo. La sua famosa tecnica della "scultura vestita", la Giokonda nelle vesti di una regina, è stata realizzata appositamente per la rassegna ed esposta nei Musei Civici del Castello Visconteo. L'obiettivo di Bressani, spiega lo stesso autore, "non è solo quello di inserirla in uno spazio museale, ma anche quello di attualizzare un capolavoro come la Monna Lisa". "Nutro grande ammirazione nei confronti di Leonardo, del suo modo di pensare, studiare e creare e per questo mi sono confrontato con lui", spiega.