Bryant: tributo Milan, lutto a braccio e raccoglimento

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Il Milan prepara il tributo con cui questa sera renderà omaggio alla leggenda del basket Kobe Bryant, grande tifoso rossonero, scomparso domenica in un tragico incidente in elicottero a Los Angeles assieme alla figlia Gianna Maria e ad altre sette persone. Nella partita di coppa Italia contro il Torino, in accordo con la Lega di Serie A, il Milan questa sera indosserà il lutto al braccio, rende noto il club, confermando quanto annunciato ieri pomeriggio con un tweet poi cancellato perché non era completato l'iter per le autorizzazioni. Non è invece previsto il classico minuto di silenzio con le due squadre raccolte a metà campo, ipotesi presa in considerazione ieri ma per cui il Milan poi non ha fatto formale richiesta alla Federcalcio, secondo quanto si apprende. Come spiega il club su Twitter, "San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio", probabilmente durante le fasi di riscaldamento. Fra le iniziative previste per il tributo, sul maxischermo scorreranno inoltre foto di Bryant, e i messaggi dei tifosi con gli hashtag #semprekobe #legendsneverdie. (ANSA).