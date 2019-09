Cade in dirupo, grave cercatore funghi

YN3-GNN

(ANSA) - BERGAMO, 02 SET - Si è concluso alle 4 di questa mattina l'intervento di recupero di un cercatore di funghi di 78 anni, di Varedo (Monza e Brianza), in villeggiatura in valle Brembana. Ieri sera la moglie aveva chiamato il 112 perché il marito non era rientrato. Sono scattate le ricerche del Soccorso alpino e l'uomo, villeggiante a Piazzatorre (Bergamo), è stato localizzato: era cosciente e gridava aiuto. L'anziano era scivolato per un centinaio di metri e aveva diversi traumi. I soccorritori lo hanno raggiunto, stabilizzato e immobilizzato, poi portato sul sentiero. Sul posto anche ambulanza, elicottero del 118 e vigili del fuoco. L'intervento è finito poco dopo le 4: con l'elicottero il ferito è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Lecco.