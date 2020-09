Cade velivolo nel cremonese, due morti

YJ3-EM

(ANSA) - CREMONA, 20 SET - Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona, dopo aver preso fuoco. Sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio. L'incidente è avvenuto Le due vittime sono il pilota e un paracadutista che si sarebbe dovuto lanciare. Secondo i primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri, l'ultraleggero a nove posti era decollato dall'Aero Club del Migliaro e avrebbe preso fuoco dopo il distacco di un'ala in volo. Le vittime, ritrovate nei campi, una nella carcassa bruciata del velivolo e l'altra ad un chilometro di distanza, devono ancora essere identificate. (ANSA).