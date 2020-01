Cagliari contro il Milan con maglia del centenario

FO

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GEN - Cagliari in campo domani alla Sardegna Arena contro il Milan con la nuova maglia speciale del Centenario. A realizzare il completo gara in edizione limitata lo sponsor tecnico Macron. La maglia nasce dall'estro dello stilista algherese Antonio Marras, che ha creato anche lo speciale logo del Centenario. La maglia, realizzata in 2020 pezzi numerati e venduta con packaging dedicato, e tutta la linea di merchandising creata per i 100 anni di storia del Cagliari sono in vendita da oggi in esclusiva sui siti e-commerce del Cagliari e di Macron, e da sabato nei Cagliari 1920 Store e nel Macron Store di Cagliari. La maglia "Centenario", a girocollo, è bianca ed è caratterizzata da due grandi bande, una verticale e una orizzontale, nelle quali il rosso e il blu si incrociano in una sorta di grande pennellata di colore, che in continuità si ritrova anche sul pantaloncino. Completano il kit gara i calzettoni, bianchi con banda rossoblù. (ANSA).