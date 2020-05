Calcio: è ufficiale, Inter cede Mauro Icardi al Psg

MS

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - È ufficiale: l'Inter ha ceduto Mauro Icardi al Psg. Il club parigino ha esercitato il diritto di riscatto per l'attaccante argentino che è già legato al Psg con un contratto fino al 2024. ''Il Club - scrive l'Inter nella nota - ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale". (ANSA).