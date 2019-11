Calcio: Atalanta; Gasperini, derby? sciopero tifo è un peccato

Y63-EM

(ANSA) - BERGAMO, 29 NOV - "La coreografia vale moltissimo nei derby, quindi se ci saranno vuoti al 'Rigamonti" sarà un peccato. I tempi sono maturi per evitare risvolti violenti, ma il pubblico va riportato allo stadio": così alla vigilia della sfida di Brescia, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini si esprime sullo sciopero del tifo bresciano per il caro prezzi dei biglietti e di quello nerazzurro per protestare contro i 28 Daspo per Fiorentina-Atalanta. Gasperini elogia il suo pubblico: "Io da quando sono a Bergamo non ho mai assistito a episodi di violenza, nemmeno in trasferta. I tifosi vanno incentivati ad assistere alle partite. Il calcio è una festa, la voglia di scontrarsi non la vedo". Parole di stima anche per Mario Balotelli: "Se è un problema, lo è del Brescia. La sua scelta di cuore di giocare a casa sua a me è piaciuta tantissimo, anche in ottica Nazionale, poi ovviamente incidono i risultati. Il suo valore non si discute, magari non sempre riesce a tirarlo fuori". (ANSA).