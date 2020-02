Calcio: Atalanta; Ilicic, in campo ora mi diverto

YUZ-MS

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Questa è la mia migliore stagione? Mi diverto a fare il mio lavoro e mi sento bene, è la cosa più importante. In campo mi diverto e per questo riesco è fare le cose che sto facendo". Lo ha detto l'attaccante dell'Atalanta Josip Ilicic, a margine della consegna del premio "Amico dei bambini, un esempio per loro" per il 16º torneo "Amici dei bambini". "Perché alterniamo prestazioni? In Serie A non ci sono partite facili, le squadre che lottano per la salvezza danno sempre qualcosa in più, noi non l'abbiamo ancora capito, dobbiamo migliorare - ha aggiunto -. Per lottare per i posti alti bisogna battere anche quelle dietro. Voglio giocare di nuovo in Champions perché mi piace un sacco, spero di rifarlo con l'Atalanta. Valencia? È ancora presto, ci sono altre partite importanti prima. Quando arriverà il Valencia penseremo a quella partita, che sarà qualcosa di speciale per tutta città e tutti i tifosi". (ANSA).