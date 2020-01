Calcio: Balotelli, le opinioni cambiano troppo drasticamente

YN4-CLN

(ANSA) - BRESCIA, 19 GEN - Nuovo sfogo social di Mario Balotelli espulso contro il Cagliari dopo soli 7' che era in campo, nella ripresa: "E' incredibile - scrive l'attaccante del Brescia su Instagram - come un episodio possa cambiare sempre in troppo negativo o positivo l'opinione di tutti drasticamente sull'essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta, non è un problema. Voi continuate a giudicarmi come volete". (ANSA).