Calcio: Bartomeu certo, Messi resterà al Barcellona

SL

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha ribadito di non avere "dubbi" sul fatto che Lionel Messi prolungherà il suo rapporto con il club catalano. "Messi ha detto molte volte che vuole terminare la sua carriera qui e non ho dubbi sul fatto che estenderà il contratto", ha ripetuto Bartomeu, intervistato dal quotidiano di Barcellona Mundo Deportivo. Il vincitore di sei Palloni d'Oro, 33 anni, è sotto contratto fino al giugno 2021 con l'unico club in cui ha giocato da professionista. Settimane fa, la radio Cadena Ser ha riferito di uno stop nelle trattative tra Messi ed il Barça. In Italia ha fatto nascere non poche speculazioni sul possibile arrivo di Messi all'Inter la notizia che suo padre aveva acquistato una casa a Milano. Ma lo stesso allenatore dei narazzurri, Antonio Conte, ha respinto questa ipotesi, parlando di "fantasie". (ANSA).