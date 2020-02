Calcio: Calabria, episodio rigore lascia infiniti dubbi

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Orgoglioso del mio Milan. Orgoglioso della mia centesima in rossonero. Triste per un episodio che ancora, dopo tante ore, lascia infiniti dubbi. Lotteremo fino all'ultimo per conquistare questa finale". Lo scrive su Instagram, Davide Calabria, protagonista del fallo di mano con cui l'arbitro Valeri ha assegnato il rigore, poi realizzato da Cristiano Ronaldo al 91' per il definitivo 1-1, durante Milan-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia. (ANSA).