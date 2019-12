Calcio: Donnarumma "grazie Miha per avermi fatto giocare"

Y77-GTT

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "Pensavo solo ad allenarmi, a lavorare. Poi Sinisa Mihajlovic, che ringrazierò per sempre, ha deciso di farmi giocare". Così Gigi Donnarumma durante la consegna del premio di miglior Under 21, nell'ambito della consegna del Golden Boy 2019 alle Ogr di Torino. "Gioco in Serie A da quattro anni, ora anche in Nazionale e sono orgoglioso - prosegue Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale -. In azzurro, purtroppo, c'è stata la bruttissima esclusione dal Mondiale, adesso siamo tutti giovani, siamo un bel gruppo, abbiamo fatto un girone di qualificazione fantastico e adesso c'è la parte più dura, che è l'Europeo". (ANSA).