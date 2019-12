Calcio: Gagliardini ko, distrazione miotendinea al piede

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Distrazione miotendinea della pianta del piede destro per Roberto Gagliardini. Lo rende noto l'Inter in un comunicato dopo gli esami medici di controllo a cui è sottoposto il centrocampista nerazzurro. Gagliardini era uscito nel secondo tempo della sfida contro la Spal per un problema al piede. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Un infortunio che si aggiunge a quello di Barella e Sensi già indisponibili. Contro la Roma venerdì sera, giocherà quindi Borja Valero al fianco di Brozovic e Vecino. (ANSA).