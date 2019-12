Calcio: Inter; Marotta, non guardiamo la classifica

YUZ

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Essere un punto avanti oggi non significa niente, non guardiamo la classifica né ci culliamo. Guardiamo alle prestazioni e al lavoro, che rappresenta il punto focale del nostro modello. Quel che sarà lo vedremo più avanti". Così l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, a margine dell'assemblea di Lega. Siamo contenti soprattutto per il percorso svolto da inizio stagione. Non siamo qui per esaltarci e ricevere complimenti, ci interessa relativamente - ha proseguito -. Ci interessa lavorare in serenità. Noi a Conte non chiediamo di vincere, ma di valorizzare al massimo risorse che ha e lo sta facendo benissimo. Oggi l'Inter, attraverso questa strada, può permettersi di essere competitiva". Sul mercato, Marotta ha spiegato: "Sappiamo che quello di gennaio è un mercato arido di contenuti, lo guardiamo con ottimismo e realismo. Valuteremo cosa offrirà". (ANSA).