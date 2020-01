Calcio: Lukaku, potevo andare alla Juve ma ho scelto Inter

YUZ-SN

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "Questa estate sapevo che sarei partito, ma sarei potuto andare sia a Torino che qui a Milano. Io volevo venire all'Inter, e quando il mio agente me lo ha detto ho esultato". Romelu Lukaku racconta così la sua estate e le scelte di mercato, compresa la possibilità di andare alla Juventus, in una intervista a Sky Sport News diffusa oggi in versione integrale. "Il duello con la Juve? Sappiamo di non poter commettere alcun errore da qui a fine stagione - le parole dell'attaccante dell'Inter -. Conte ha vinto, sa cosa si deve fare per vincere, poi vedremo alla fine come sarà andata. Siamo in corsa sia in Coppa Italia che in Europa League, cerchiamo di fare bene anche lì. Abbiamo una squadra forte, se saremo in salute potremo fare bene ovunque". (ANSA).