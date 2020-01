Calcio: Pioli, 0-5 di Bergamo una ferita che sanguina

YN6-SN

(ANSA) - CARNAGO, 05 GEN - Lo 0-5 contro l'Atalanta "è una ferita che sanguina" per Stefano Pioli, "una macchia che rimane" e di cui sono "tutti responsabili". Il tecnico del Milan, alla vigilia della gara contro la Sampdoria, non dimentica la clamorosa sconfitta di Bergamo e chiede una pronta reazione: "Abbiamo fatto una pessima figura ma abbiamo la possibilità di fare meglio. Mi aspetto determinazione domani e voglia di ribaltare la situazione, abbiamo 21 partite per rimediare. Ho apprezzato quanto fatto dalla società, un intervento immediato, deciso e importante". Boban ha infatti definito la sconfitta "orrenda" e "inaccettabile". (ANSA).