Calcio: Roma; Fonseca "Brescia bella squadra,sarà difficile"

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Anche se non ci sarà Balotelli, Paulo Fonseca invita la Roma a non sottovalutare l'ostacolo Brescia, avversario domani all'Olimpico alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. "Ci attende una partita difficile. È vero che hanno cambiato l'allenatore e fatto una sola partita con Grosso in panchina, ma io ho visto altre gare del Brescia, ad esempio quelle con Napoli e Inter, e per me è una bellissima squadra. Gioca bene e ha buoni giocatori" spiega il tecnico portoghese che confida nel ritorno al gol di Dzeko: "Non ha segnato nell'ultima partita, non ho dubbi sul fatto che tornerà a farlo nella prossima". Per quanto riguarda la formazione, Fonseca annuncia i forfait di Mirante, Spinazzola, Mkhitaryan e Pastore ("ha una contusione all'anca e non giocherà"), il rientro di Pellegrini e il ritorno in difesa di Mancini (a centrocampo spazio a Diawara). Nessuna anticipazione invece sull'utilizzo o meno di Florenzi: "Verrà utilizzato quando lo riterrò opportuno. È il nostro capitano, un grande professionista, si allena sempre al massimo. Vediamo domani". (ANSA).