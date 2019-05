Caldara ko, lascia ritiro del Milan

Y1N-RR

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Mattia Caldara ha lasciato in stampelle il ritiro del Milan, per un infortunio rimediato in un contrasto in allenamento. Secondo le prime indiscrezioni, il difensore ha un problema a un ginocchio, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Una difficoltà in più per Rino Gattuso, che ieri ha deciso con la società di tenere la squadra in ritiro a Milanello per cinque giorni, in cerca della scossa per le ultime quattro giornate del campionato, decisive per la qualificazione alla Champions League. Arrivato in estate dalla Juventus, Caldara una settimana fa in coppa Italia contro la Lazio ha giocato la sua seconda partita da titolare di questa stagione, tormentata da cinque mesi di stop per guai muscolari prima e poi per un infortunio al tendine d'Achille.