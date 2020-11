Cap, BrianzaAcque, Lario Reti, Alfa fanno sinergia su IT

BF

(ANSA) - MILANO, NOV 10 - Gruppo CAP, BrianzAcque, Lario Reti Holding e Alfa, le quattro water utility che gestiscono il servizio idrico integrato di oltre 450 comuni della Lombardia, uniscono le loro competenze sul fronte IT. "Grazie alle sinergie tra queste quattro water utility lombarde, abbiamo costituito un'unica struttura composta da 53 persone tra manager, esperti di prodotto e tecnologie, tecnici IT specializzati. Siamo organizzati in cinque dipartimenti seguendo linee guida dei framework internazionali di riferimento, in grado di rispondere alle esigenze di demand & delivery, service operation, gestione infrastrutture/cybersecurity, service desk e sistema informativo territoriale" ha dichiarato Michele Tessera, direttore centrale information technology e trasformazione digitale a cui è stata affidata la direzione e l'organizzazione dell'Ufficio IT di Rete. (ANSA).