Capodanno: alla Scala il concerto è in streaming e per bimbi

MF

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - La Scala di Milano ha organizzato un concerto per festeggiare il 2021. In questo anno particolare si tratta di un concerto altrettanto particolare, che andrà in streaming il primo gennaio alle 11 sul sito del teatro e sui suoi canali Youtube e Facebook e resterà visibile per una settimana. Si tratta del secondo dei tre concerti virtuali realizzati dalla Scala per i più piccoli con la mini serie 'Wolfgang Amadeus e le grandi fiabe musicali'. Il primo Pierino e il lupo - con la voce recitante di Bebo Storti e Giacomo Poretti - è andato in streaming il 25 dicembre e da allora è stato visto da 72 mila persone. Questo secondo appuntamento include nel programma Il carnevale degli animali di Saint Saens e Eine kleine Nachtmusik di Mozart, con Giole Dix come voce recitante. A dirigere l'orchestra della Scala in versione da camera la giovane direttrice coreana Eun Sun Kim, mentre per l'ultimo appuntamento il 6 gennaio con la favola di Babar musicata da Poulenc sarà Angela Finocchiaro la narratrice. Le fiabe, realizzate con la collaborazione delle voci recitanti, hanno un'introduzione di Nicola Savino, il coordinamento scenico di Lorenza Cantini e le luci di Marco Filibeck, mentre le scene sono state arricchite dalla fantasia grafica dello scenografo Angelo Lodi il 25 dicembre e lo saranno del disegnatore Riccardo Sgaramella il primo e il 6 gennaio. (ANSA).