Caravaggio resta a Bergamo fino a fine estate

GGD

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Il Metropolitan Museum of Art di New York ha concesso il prestito de I musici di Caravaggio all'Accademia Carrara di Bergamo - che riapre il 22 maggio - fino alla fine dell'estate. Il rientro del capolavoro di Michelangelo Merisi, in prestito a Bergamo per la mostra dedicata a Simone Peterzano, era previsto subito dopo la conclusione inizialmente fissata al 17 maggio. L'esposizione a causa del Covid è stata però aperta solo 20 giorni e il museo newyorchese ha generosamente prolungato il prestito. Caravaggio in Bergamo è il titolo scelto per questa opportunità che porta l'opera nello storico palazzo sede dell'Accademia Carrara, inserita grazie a un allestimento studiato ad hoc, nella sala dedicata alla pittura del Seicento, a fianco delle opere di cultura caravaggesca. (ANSA).