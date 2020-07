Caso camici, Salvini: 'Inchiesta ridicola come la mia'

RR

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - L'inchiesta sui camici che coinvolge il governatore lombardo Attilio Fontana "è ridicola come la mia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi al caso Open Arms. "E' l'unica inchiesta su una donazione. In mezza Italia ci sono inchieste da fare su soldi spesi per comprare materiali, questa è una inchiesta sulla donazione di camici. Dal mio punto di vista è surreale ed solo l'ennesimo attacco alla Lega, alla Lombardia e a Fontana", ha detto Salvini. "I lombardi hanno agito eroicamente alla bomba che gli è scoppiata in casa, quindi io posso solo dire che medici, amministratori, sindaci più che processi meritano attenzione e affetto per quello che hanno fatto. Ho visto che anche il San Matteo di Pavia è indagato, ma averne di ospedali così. Qualcuno li infama, io li ringrazio", ha poi aggiunto, in relazione all'ulteriore inchiesta sull'accordo per la sperimentazione dei test sierologici tra l'ospedale e la multinazionale Diasorin. (ANSA).