Cellino, razzista? Non mi devo discolpare

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - ''Chi è che mi ha dato del razzista? Se scrivete tutte le cazzate che dico, non smettete più di scrivere. Io non mi devo mica discolpare di una cosa alla quale non credo. La cosa tragica sapete qual è? E' che non sapete più che caz.. scrivere'': il presidente del Brescia Massimo Cellino, al termine dell'assemblea di Lega Serie A, è tornato così sulle sue dichiarazioni di qualche ora prima a proposito di Mario Balotelli. ''Se chiarisco - ha risposto, in sala stampa, a chi gli chiedeva di chiarire - faccio ancora più danni. Le persone per bene mi conoscono''. (ANSA).