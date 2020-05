Cernobbio, Costituzione a due 18enni

RR

(ANSA) - CERNOBBIO, 28 MAG - Il Comune di Cernobbio (Como) celebrerà la Festa della Repubblica con la consegna simbolica della Costituzione a due diciottenni. Lo ha reso noto il sindaco Matteo Monti con una lettera aperta ai suoi concittadini pubblicata sul sito ufficiale dell'amministrazione comunale. "Come in tutta Italia - ha scritto il sindaco - sarà un 2 Giugno sobrio: una festa della Repubblica molto ristretta, senza la partecipazione della cittadinanza. Ho invitato i consiglieri comunali, in rappresentanza della comunità cernobbiese, per la cerimonia istituzionale in sala stemmi, martedì 2 giugno alle ore 9:30. Annunceremo i cittadini insigniti del Premio Albo d'oro Città di Cernobbio e affideremo la Costituzione simbolicamente a due neo diciottenni". La consegna materiale delle benemerenze, delle costituzioni e delle cittadinanza onorarie è rinviata alla Festa Nazionale del 4 Novembre. "A nome dell'amministrazione comunale - ha concluso il sindaco Monti - invito tutte le famiglie ad esporre su balconi e finestre il Tricolore, per simboleggiare la partecipazione 'a distanza' alla cerimonia istituzionale". (ANSA).