Champions:Conte sceglie Lukaku e Lautaro

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Romelu Lukaku stringe i denti: nonostante i problemi alla schiena, il tecnico dell'Inter Antonio Conte lo sceglie come titolare per l'esordio stagionale dei nerazzurri in Champions League contro lo Slavia Proga. Il centravanti belga farà coppia in attacco con Lautaro Martinez nel classico 3-5-2 dell'allenatore leccese. Tra le altre novità, andrà in panchina Diego Godin, che sarà sostituito da D'Ambrosio nel trio difensivo insieme a Skriniar e De Vrij, mentre Gagliardini vince il ballottaggio con Barella e Vecino per completare il centrocampo con i confermati Brozovic e Sensi. Attesi a San Siro oltre 55mila spettatori, con circa 2.500 tifosi provenienti da Praga.