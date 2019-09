Champions: Gasperini, Atalanta ha merito

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "La presenza dell'Atalanta in Champions League è la vittoria della meritocrazia? Sì, chi arriva qui ha sempre merito. Nel nostro girone ci sono i campioni di Croazia, di Ucraina e di Inghilterra". Lo dice il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria. "L'Atalanta - aggiunge Gasperini - ha un bacino d'utenza più piccolo di tante, risorse meno importanti ma proprio per questo, probabilmente, il merito è maggiore''.