(ANSA) - BERGAMO, 10 MAR - Atalanta con Marco Sportiello in porta e Francesco Rossi in panchina nell'ottavo di finale di ritorno di Champions League a Valencia. La società nerazzurra ha reso noto che il titolare Pierluigi Gollini, in seguito alla rifinitura di ieri allo stadio "Mestalla", ha riportato la probabile lussazione del mignolo della mano sinistra. (ANSA).