Champions: Var annulla raddoppio Inter e dà rigore a Slavia

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Doccia fredda per l'Inter che si vede annullare dalla Var il gol del raddoppio di Lukaku contro lo Slavia Praga, al 36' del primo tempo, per un fallo da rigore nell'azione precedente di De Vrij ai danni di Olayinka. L'arbitro Marciniak, riguarda le immagini, annulla il gol e concede il rigore ai padroni di casa. Così in pochi secondi, la gioia dei nerazzurri si spegne e lo Slavia trova il pari con il penalty realizzato da Soucek. Incredulità dalla panchina dell'Inter che sperava di aver quasi archiviato la sfida già nel primo tempo. (ANSA).