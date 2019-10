Charity shop Arché Vintage si rinnova

RR

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Arché Vintage è un progetto di charity shop che raccoglie abiti usati e nuovi da privati e aziende e rimette in vendita i migliori. Il ricavato è destinato a sostenere i progetti di Fondazione Arché a favore di mamme e bambini con disagio sociale e fragilità personale. Domani, alle 18.00, Arché Vintage festeggia con un cocktail il suo spazio di via Ressi 23, zona Melchiorre Gioia, che si presenta più attraente grazie a interventi di restyling nella disposizione degli arredi, nelle grafiche e nei colori che decorano gli interni e la vetrina. A partire dal nuovo logo e dalla nuova insegna che rispecchiano il glamour delle numerose proposte di abbigliamento e accessori per l'autunno/inverno, selezionate dalle volontarie di Arché, pronte ad accogliere le clienti. Il ripensamento dell'immagine di Arché Vintage si avvale dell'aiuto del Rotary Club Milano Cordusio che, oltre a contribuire ai costi per il rinnovo delle strutture, fornisce il supporto professionale di volontari per il suo sviluppo. (ANSA).