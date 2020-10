Chiesa: domenica festa per la Dedicazione Duomo di Milano

RT

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Si celebra domenica in tutta la Diocesi di Milano la festa per la Dedicazione del Duomo. Alle 11, in Cattedrale, l'Arcivescovo Mario Delpini presiederà la Messa pontificale. Quella della Dedicazione del Duomo è una delle feste liturgiche più storicamente attestate nella Diocesi ambrosiana: essa venne infatti istituita per ricordare la solenne Dedicazione della Basilica di Santa Tecla da parte del vescovo Eusebio, avvenuta nella terza domenica di ottobre del 453. Successivamente, il 16 ottobre 1418, si ebbe la Dedicazione dell'Altare maggiore ad opera di papa Martino V, il 20 ottobre 1577 la consacrazione da parte di San Carlo Borromeo dell'intero Duomo completato e ristrutturato, e infine il 19 ottobre 1986 la solenne Dedicazione del nuovo Altare maggiore e di tutto il presbiterio da parte del cardinale Martini. La Veneranda Fabbrica, dopo la riapertura del Duomo alle visite turistiche il 29 maggio scorso, offre la possibilità di visitare l'intero Complesso monumentale, nell'osservanza delle norme sanitarie vigenti, con la proposta di tariffe vantaggiose e di percorsi riservati - tra gli altri - a parrocchie e associazioni religiose. (ANSA).