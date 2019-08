Ciclismo:Europei,altra impresa Evenepoel

COM-CLN

(ANSA) - ALKMAAR (OLANDA), 8 AGO - A soli cinque giorni dalla vittoria nella Classica di San Sebastian, altra impresa del fenomenale belga Remco Evenepoel ("è più forte di me", ha detto di lui Eddy Merckx). Il 19enne della Deceuninck-Quick Step ha vinto l'oro nella gara a cronometro individuale degli Europei ad Alkmaar. Evenepoel, ex calciatore (arrivò fino alla nazionale belga under 17) ha fatto segnare il tempo di 24'55" sui 22,4 km del percorso, a una media di quasi 54 all'ora. Medaglia d'argento per il danese Kasper Asgreen, bronzo all'Italia grazie al 23enne mantovano Edoardo Affini. Sesto Filippo Ganna a 22" dal vincitore.