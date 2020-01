Cipriani a Milano, hotel e 2 ristoranti

NI

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - Il gruppo Cipriani, uno dei leader italiani nel food e ospitalità di alta gamma, ha siglato un accordo con Merope asset management per la locazione di palazzo Bernasconi a Milano, situato all'angolo tra corso Venezia e via Palestro, uno degli edifici storici maggiori della città. Lo rende noto un comunicato di Merope, nel quale si precisa che palazzo Bernasconi conterà due ristoranti Cipriani, un boutique hotel, un bar club, un centro benessere e uno fitness. La consegna dell'immobile è prevista per settembre 2020 mentre l'apertura definitiva del grande progetto è in programma nel 2021. Il palazzo, acquisito da Merope Asset Management nel settembre 2018, si sviluppa su quattro piani fuori terra e due interrati, per una superficie totale di circa 4.000 metri quadrati. Merope si è occupata della riqualificazione e del riposizionamento dell'immobile, che sarà interamente destinato a ospitare il nuovo 'concept' Cipriani.