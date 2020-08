CL, premier Portogallo: 'Simbolico ripartire con Bergamo'

RR

(ANSA) - BERGAMO, 11 AGO - "Questa Final Eight di Champions che ci apprestiamo ad ospitare sarà un grande spettacolo che purtroppo non potremo seguire negli stadi ma solo dalla televisione. Ma alla partita inaugurale di domani, Atalanta-Paris SG, io ci sarò. Vedrò solo questa dal vivo, ma è un segnale del ritorno verso una vita normale. E mi sembra simbolico che in campo ci sia proprio la squadra di Bergamo, città che è stata fra le prime ad essere colpite e che ha sofferto molto. A questo punto dico: vinca il migliore". Lo sottolinea il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, in una videoconferenza con le principali agenzia di stampa mondiali tra cui l'ANSA, alla vigilia della Final Eight di Champions League, a Lisbona. (ANSA).