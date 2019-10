Clima:amministratori condominio, ok Sala

RR

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Gli amministratori di condominio fanno proprio l'appello del sindaco di Milano Giuseppe Sala - nel giorno da cui per legge si può accendere il riscaldamento - a tenerlo spento fino a quando è possibile. "Credo che l'invito del sindaco Beppe Sala sia condivisibile - ha sottolineato in una nota Leonardo Caruso, presidente milanese dell'Associazione Nazionale degli amministratori di condominio, Anaci -. Se potete tenete i riscaldamenti spenti ancora per un po'. Si fa del bene al portafoglio, ma anche all'ambiente". "In questi giorni più che il freddo è l'umidità a dare fastidio - cha aggiunto -. Bisogna tenere conto delle esigenze di tutti, anche delle persone anziane, che magari soffrono di più per gli sbalzi delle temperature. Ma chi a casa ha il riscaldamento autonomo, e quindi paga di tasca sua, sicuramente oggi non l'ha acceso".