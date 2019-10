Code per biglietti nominali per Sting

Y9M-GGD

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Lunghe code e disagi a causa dei controlli per i biglietti nominali al Forum di Assago di Milano, dove tra poco inizierà il concerto di Sting. "Noi siamo pronti, Sting è pronto ma purtroppo il concerto inizierà con un po' di ritardo". La colpa è dei biglietti nominali, dicono gli organizzatori: "con l'introduzione di una legge che noi riteniamo iniqua molte persone sprovviste del documento di identità o che hanno solo fotocopie, siamo costretti a ritardare". Lo annuncia Live Nation, organizzatore dell'evento, dal palco del Forum di Assago, che con la data italiana di Sting in "My songs tour" dà il via ai suoi live show con biglietti nominali, voluti dal M5S per contrastare il secondary ticketing e i bagarini. Su circa 10mila biglietti venduti, al momento sono entrate circa 5100 persone.