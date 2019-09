Comin&Partners apre sede a Milano

BF

(ANSA) - MILANO, 12 SET - La società di consulenza strategica e relazioni istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti apre un ufficio a Milano e punta a rafforzarsi ulteriormente dopo essere arrivata, nel 2018, a superare i 7 milioni di euro di fatturato, in crescita del 37% rispetto all'esercizio precedente. In cinque anni dalla sua fondazione, la società ha gestito oltre 300 progetti di comunicazione e lobby nazionali e internazionali per circa 175 clienti. La nuova sede, guidata dal managing partner Lelio Alfonso, Comin & Partners, si trova nel cuore della città, in Galleria San Fedele, è stato progettato dallo studio di architettura Lococo ed è arricchito dalla presenza di opere dell'artista Chiara Dynys, che ha esposto al MACRO Testaccio di Roma e attualmente espone al Museo Correr di Venezia.