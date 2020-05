Commercianti contro pista ciclabile a Milano, è un orrore

RR

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - "Un ingorgo pazzesco di auto, bici e pedoni". Così i commercianti della zona di Porta Venezia e in particolare del primo tratto di corso Buenos Aires, grande arteria dello shopping milanese, commentano la mobilità della zona nella fase 2, con la nuova pista ciclabile realizzata dal Comune che arriverà fino a Sesto San Giovanni e con il traffico che è aumentato perché molti più persone decidono di spostarsi in auto dopo l'emergenza Covid. La pista ciclabile scontenta molti negozianti perché, secondo loro, da quando è stata realizzata sono aumentati gli ingorghi. "È un orrore, non ho parole. Se vogliamo contenere l'inquinamento, questa era l'ultima cosa da fare - ha detto la dottoressa Licia Traversio, titolare della farmacia che si trova all'inizio di corso Buenos Aires -. Qui si formano ingorghi ed è pericoloso, io e i miei clienti respiriamo solo aria tossica". (ANSA).