Compleanno Bossi, da leghisti veneti quadro Leone San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 18 SET - Un quadro con un Leone di San Marco, riproduzione di un affresco su intonaco di Vittore Carpaccio (1465-1525) presente a Palazzo Ducale a Venezia, è il regalo che i leghisti veneti hanno già inviato a Umberto Bossi, storico leader del Carroccio, che domani, 19 settembre, festeggerà il suo compleanno. Giornata che Bossi, circondato dai familiari, trascorrerà nella sua casa di Gemonio. Fra i regali e le sorprese che saranno recapitati al 'Senatur' anche il quadro con il Leone di San Marco. A festeggiare Bossi dal veneto arriverà un nutrito gruppo di militanti veneti della Lega, capitanati dall'ex segretario Gian Paolo Gobbo, già sindaco di Treviso. "Il quadro è In ricordo delle celebri adunate che facevamo a Venezia in Riva dei Sette Martiri a settembre - ha spiegato Gobbo - Il leone è il simbolo del Veneto e Bossi ha sempre amato il Veneto, la sua storia e le sue genti. Questo il nostro omaggio" Molte le iniziative dalla Lombardia, dalla provincia di Varese e dalle altre. Biglietti, foto che lo ritraggono, lettere cartacee ed e-mail. Dalla Brianza, Alessio Anghileri assieme ad altri militanti hanno fatto stampare t-shirt celebrative con l'immagine di Bossi mentre dipinge scritte sui muri per immortalare gli inizi del movimento da lui fondato. (ANSA).