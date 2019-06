Comune Milano punta a plastic free

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Il Comune di Milano punta a diventare plastic free, senza più plastica negli uffici. "Ho chiesto alla mia maggioranza di proporre qualcosa da portare in discussione al consiglio comunale che vada in questo senso - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine di una colazione con i cittadini - in modo che nei nostri uffici, con gradualità, ci si liberi dalla plastica. Credo sia una cosa giusta se riuscissimo a dare il buon esempio, così aiuteremmo anche tante altre iniziative che in modo spontaneo stanno nascendo in città".