Comunità Lautari, appello per donazioni

(ANSA) - BRESCIA, 12 MAR - Dopo 28 anni dall'inaugurazione e dall'inizio del lavoro, in cui "non sono mai stati chiesti contributi alle famiglie e alle istituzioni", la Comunità di recupero Lautari (con sede a Brescia, Como, Firenze e Roma) si è vista costretta a chiedere una mano. A lanciare l'appello per finanziamenti e donazioni il presidente Andrea Bonomelli che ha scritto a tutte le famiglie degli ospiti sparsi nelle sedi di tutta Italia. "A causa dell'emergenza - ha spiegato Bonomelli, in una nota - abbiamo sospeso tutte le attività che servono all'autosussistenza. Chi volesse può aiutarci versando una donazione. Potete chiamarci allo 0309918700". (ANSA).